Alcalde de Cartagena avanza en la contratación de firma para demoler el Aquarela

Luego de la Procuraduría anunciará una investigación en contra del alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, por no haber adelantado las acciones tendientes a demoler la polémica torre habitacional Aquarela, el mandatario anunció que ya adelanta los trámites para contratar una firma que encargue de demoler la torre que ocurra ilegalmente 619 metros cuadrados de espacio público.

Pereira le detalló a La W que ya avanzan “en los trámites legales y contractuales, para dejar todo lo más posible adelantada la contratación de la demolición con los estudios que serán necesarios, algo que también vamos a conversar con el alcalde electo y con la comisión de empalme para dejar todo lo más avanzado posible, por si los términos no nos alcanzan ya para demoler este mismo año”.

La decisión de demolición, según Pereira, es la única forma de restituir espacio público que ocupa Aquarela y que le ordenó devolver la Inspección de Policía de la Comuna 2. “Al consultarle a la Secretaría de Infraestructura, me recomendó que el mejor método es la demolición, y consideré que no era necesario ningún tipo de contratación, de tal manera que no hice otro proceso porque en mi concepto ya no necesito ninguna contratación para que me digan lo que me dijo Infraestructura y es que hay que demoler”, expresó el alcalde.

La Procuraduría le recordó al mandatario que debía cumplir con la determinación de demoler la torre Aquarela porque, además de ocupar el espacio público, atenta contra la declaratoria de Patrimonio de Cartagena, ya que la Unesco le dio un plazo hasta 2021 a la Nación para demoler el citado edifico para evitar que La Heroica entre en la lista negra de ciudades que podrían perder la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad.