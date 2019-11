Procuraduría investigará al alcalde de Cartagena por el polémico edificio Aquarela

La Procuraduría General de la Nación anunció que investigará al alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, por no haber cumplido la orden de la Inspección de Policía número 2 de restituir 619 metros cuadrados de espacio público que ocupa de forma ilegal el polémico edificio Aquarela, la torre habitacional que se erige cerca al Castillo San Felipe de Barajas.



Según el Ministro Público, Pereira ha omitido su deber de proteger a la ciudadanía y de garantizar la preservación del patrimonio de La Heroica. "Este año la sociedad, la institucionalidad y la propia Procuraduría tuvimos que ver que esta, como administraciones que le han antecedido, ha omitido su deber de proteger a la ciudad frente a esta obra, que pone en riesgo el valor excepcional de Cartagena como Patrimonio Mundial Cultural y Natural", precisó la Procuraduría.



Indicó, además, que el alcalde "no cumplió a la ciudad para contratar el estudio de sismo resistencia del edificio Aquarela, en defensa del patrimonio cultural y de la vida y seguridad de las personas por riesgo de desastre".



Y detalló que "al alcalde le quedan 45 días al frente de la administración. Y esta omisión configura una presunta desviación de poder. Es lamentable, por decirlo menos, que no haya cumplido la orden judicial derivada de la Acción Popular de la Procuraduría de contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, porque ninguna autoridad local tenía el expertiz técnico para un estudio de esa complejidad que requiere poner fin al caos y el peligro derivado de la construcción del edificio Aquarela".



La Procuraduría anunció también que pedirá al Ministerio de Cultura y la UNGR, que en ejercicio de sus competencias prevalentes, "dispongan que se realice ese estudio por el riesgo de desastre y de pérdida de la calificación que tiene Cartagena como patrimonio de la humanidad. Es una fatalidad que se tiene que evitar y como Ministerio Público no lo podemos permitir".



Tras conocer la postura de la Procuraduría, Pereira señaló que sí ha cumplido y que de ser necesario lo demostrará en el proceso disciplinario en su contra.



“La Alcaldía sí ha cumplido, lo demostraremos dentro del proceso disciplinario si es necesario, con todas la pruebas de nuestra actuación. Es claro que de junio a octubre no era posible realizar una contratación de esa naturaleza y menos en la modalidad que nos exigía la SCI. Ahora el tiempo no nos alcanza, pero podemos hacer la restitución sin necesidad de contratar algo, sino a través de la Secretaría de Infraestructura”, dijo el mandatario.