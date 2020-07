Alcalde de Cartagena extiende ‘ramo de olivo’ a entes de control, mientras los cuestiona

En medio de la última entrega del ‘Libro blanco’, en el que junto a sus funcionarios reveló una maraña de supuestos actos de corrupción, el alcalde de Cartagena William Dau Chamatt extendió un ramo de olivo a los entes de control para formar un frente común contra la corrupción.

El llamado a los entes de control se da luego de que Dau Chamatt, en ese mismo espacio de presentación del ‘Libro blanco’, hubiera cuestionado la forma en la que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría han asumido las indagaciones pertinentes ante los escándalos de corrupción en la capital de Bolívar.

“Los malandrines y sus aliados, incluyendo los entes de control, no contaban con que la ciudadanía iba a respaldar a su alcalde en esta batalla por acabar la corrupción. (…) Le quiero extender un ramo de olivo a los entes de control: a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, por varias semanas, a pesar de que ellos me siguen abriendo investigaciones. Por ejemplo, esta semana me abrieron otro disciplinario por los vehículos de tracción animal, (…) eso es el procurador provincial Guidovaldo Flórez, que ya yo he dicho muchas veces que él se cree el alcalde de Cartagena”, expresó el alcalde.

Y detalló que les expresa esa tregua a los órganos de control “para darles la oportunidad de, finalmente, comenzar a cumplir su deber para con Cartagena. Ya los cartageneros hemos expresado, de manera clara, nuestra posición que los organismos de control no solo son aliados de los malandrines, sino que constituyen la columna dorsal de impunidad sobre la cual se han constituido las organizaciones criminales que se han apoderado del 70 por ciento de los recursos”.

“Ahora esperaremos un breve tiempo, como dije varias semanas, para ver si los entes de control entendieron el mensaje del pueblo cartagenero, si entendieron que su lealtad debe estar con la ciudadanía y con el impero de ley no del lado de los congresistas y demás malandrines que los designaron. Ya es hora que los organismos de control se dejen de reunir con los malandrines para ver cómo maquinan la destitución del alcalde de Cartagena”, expresó en su Facebook Live.

Lo que encontraron en Interior y en el Tránsito

En esta entrega el secretario del interior, David Múnera, reveló que en el 2019 fueron invertidos más de $4.242 millones en 383 OPS (Órdenes de Prestación de Servicio) sólo de enero a junio, cuando este año, en el mismo periodo, solo se han gastado $1.156 millones en 107 contratos de esa modalidad.

“Todos sabemos que 2019 era el año de las elecciones y durante el primer semestre hubo esa cantidad de OPS, es decir, eran los dineros públicos al servicio de campañas políticas determinadas despilfarrando los dineros y los impuestos de los cartageneros”, dijo el secretario.

Múnera también se refirió a siete contratos realizados para capacitaciones por alrededor de $599 millones de los cuales no hay evidencias de cumplimiento.

La directora del departamento de Tránsito, Sindry Camargo, detalló que entre 2015 y 2019 no se realizó el cobro de los intereses moratorios de los derechos de tránsito lo que constituye un detrimento en las arcas de la entidad, que tiene un déficit de 4.624 millones de pesos.