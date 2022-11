Alcalde de El Playón protagoniza bochornoso video donde pide licor de regalo de Navidad

En un video que circuló por redes sociales, el alcalde del municipio de El Playón, Luis Ambrosio Alarcón, posa con varias botellas de whiskey en su cama e invita a quienes están viendo el video a darle de regalo más botellas de estas.

“Bueno muchachos, les comento: miren esta Navidad cómo me llegó, esta vaina le cuento que se puso bueno. Entonces por favor no se queden atrás, ya empezaron a llegar los detalles, excelente la cuestión, empezaron a llegar las anchetas, muchachos, entonces los invito a que se acerquen, si no estoy yo, está Mari Sol (sic)”, dice el alcalde en el video.

El mandatario habló con La W e informó que se trató de un video que el mismo compartió. Además, no le ve nada de malo porque asegura que ni siquiera lo grabó en estado de embriaguez ni está ingiriendo bebidas alcohólicas o haciendo algo ilegal.