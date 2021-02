Alcalde en Caquetá tuvo que abandonar su municipio por amenazas de disidencias de las Farc

El alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina, tuvo que abandonar el municipio luego de que el frente 62 de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Robledo' lo declarara objetivo militar así como a su familia y les dieran 72 horas para abandonar la población.

"A principio de año había sido citado al sector rural por alias 'Robledo' y en reiteradas ocasiones he recibido amenazas del grupo al margen de la ley (...) me da 72 horas para que abandone el municipio y me declara objetivo militar", relató Molina.

De acuerdo con el alcalde además de la declaratoria de muerte por parte de ese grupo criminal una fuente humana advirtió a la fuerza pública que planeaban un atentado contra ellos y también otro contra él.

"...nos dan a conocer específicamente la situación que se está viviendo donde hay una información por fuente humana de un posible atentado contra el batallón y simultáneamente a mi vivienda y pues pondría en riesgo la vida mía y de mi familia, mi esposa, mis hijos", denunció el alcalde.

El mandatario local asimismo manifestó que las intimidaciones en su contra se vienen presentando desde el año pasado.

Por el momento, Molina despachará desde la capital del departamento Florencia y pidió que el Gobierno departamental y Nacional le garantice un plan de seguridad que le permita regresar a Cartagena del Chairá.

Estas son las amenazas que denuncia, ha recibido: