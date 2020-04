Alcalde Juan Carlos López no tiene cargos que aceptar: abogado Iván Cancino

Iván Cancino, abogado del alcalde del municipio de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, aseveró que el mandatario no aceptó los cargos que la Fiscalía General de la Nación le imputó porque no ha infringido la Ley.

El penalista sostuvo al término de la audiencia virtual que se surtió en las últimas horas, que es una diligencia que no entienden porque la explicación del ente acusador “fue floja, bastante carente de sustento”.

Lea además: Asesinan a un líder social en Santander de Quilichao, Cauca

Por otra parte, dijo que saldrán adelante en esta situación con las explicaciones y las pruebas con las que cuentan.

“El doctor López jamás ha infringido la ley, siempre se ha preocupado por el bienestar propio y de los demás. No entendemos la Fiscalía por qué insiste en imputar cargos a una persona que no violó la ley (…) Obviamente que no se aceptaron los cargos porque no hay cargos que aceptar. Juan Carlos López no hay infringido la ley penal y nosotros lo vamos a ratificar y a demostrar con las evidencias del caso en los momentos procesales que vienen de aquí a continuación”, agregó.

El Alcalde fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en el delito de falsedad ideológica en documento público en calidad de autor, por los hechos que rodearon su entrada a la Casa de Nariño a una reunión con mandatarios regionales y el presidente Iván Duque.

Le puede interesar: Ciudadanos bloquean la vía Panamericana y exigen ayudas en Popayán

Las autoridades aseguraron que omitió información sobre su estadía en Marruecos y España, antes de ingresar a ese evento el 14 de marzo.

Pocos días después, dio positivo para coronavirus.