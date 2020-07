Alcaldes de Moñitos y Tierralta dieron positivo para COVID-19

A través de su cuenta en Twitter, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, confirmó que ya son tres de los 30 alcaldes del departamento, que han dado positivo para COVID-19.

Se trata de los mandatarios de Puerto Escondido, Moñitos y Tierralta.

“Toda nuestra buena energía y apoyo a los alcaldes de (Puerto Escondido) Heydi Torres, (Moñitos) Javier Olea y (Tierralta) Daniel Montero, quienes han resultado positivo para COVID-19”, estableció el gobernador.

De acuerdo con lo expresado por los mandatarios municipales, pese a tener el virus, todos se encontrarían aislados en casa en recuperación.

Le puede interesar:

Por otra parte, en la Asamblea de Córdoba, fue confirmado el primer caso positivo. Se trata del diputado de Centro Democrático, Fabián Lora, quien a través de su cuenta en Twitter expresó que “me realicé la prueba de tamizaje y resultó positiva. Me encuentro con síntomas y he venido cumpliendo con aislamiento y tratamiento médico”.

Entre tanto, en el informe revelado por las autoridades de Salud durante el pasado 22 de julio del presente año, se estableció que en Córdoba, los casos de coronavirus ascendían a 3.187, luego de que se confirmaran 243 nuevas personas afectadas.

Según el informe, hasta el momento en el departamento han fallecido 354 personas con el virus y 452 se han recuperado.