Alerta en Buenaventura por nuevos desplazamientos forzados

El secretario de Seguridad de Buenaventura, Ulpiano Riascos, confirmó que en la madrugada de este jueves se registraron enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el barrio Juan 23, lo que ocasionó que varios habitantes abandonaran sus hogares y buscaran refugio.

El funcionario señaló que los recientes hechos violentos en el Distrito estarían motivados por el control de los territorios.

A raíz de la ola de violencia que golpea a Buenaventura, un grupo de ciudadanos promueven un plantón esta tarde en el puente del Piñal para exigir mayor seguridad.

"Hoy nosotros hemos decidido tomarnos las vías de hecho, porque si nosotros no tenemos paz, el resto del país no va a tener mercancía. No es justo con nosotros que mientras ustedes tienen toda la mercancía del mundo y tienen acceso a todo, nosotros nos estemos revolcando entre la pobreza, la miseria, el abandono y violencia desmedida", Leonard Rentería Vallecilla, habitante de Buenaventura y activista de derechos humanos.

En lo corrido de este año se han registrado más de 20 casos de homicidios en el principal puerto sobre el pacífico colombiano.