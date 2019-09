Amenaza de muerte contra una profesora de la CUN de Ibagué

La coordinadora del programa de Comunicación Social de la CUN de Ibagué ha sido amenazada de muerte, al parecer, por los mismos estudiantes. El hecho fue reportado a las autoridades desde enero de este año.

Al parecer, desde la llegada de García Ríos a la institución se han presentado inconsistencias que la llevaron a hacer ajustes en la planta docente; hecho que generó inconformidades en los estudiantes.

“A partir de que los estudiantes se dieron cuenta de que se hicieron los cambios de docentes, empezaron unos grupos de estudiantes de comunicación a generar una mala atmósfera en contra mía… es que lastimosamente encontré que los estudiantes no iban a clase y aparecían con notas, mucha confianza entre estudiantes y docentes”, le dijo García a El Olfato.

Luego de que se generaran dichos cambios, la docente recibió a través de correos institucionales, la primera intimidación con un panfleto en su contra. Sin embargo, García no prestó atención y surgió un problema mayor.

“Para el 13 de agosto, me enviaron un panfleto vía correo electrónico; a mi correo, al correo de los estudiantes, administrativos, docentes y de los mismos docentes que ya habían salido y no fueron contratados. Un panfleto que decía que yo me tenía que ir de la universidad, en ese momento no se le puso cuidado a eso, simplemente siguieron las cosas común y corriente”, agregó en su relato.

Otra de las amenazas que recibió la profesora fue el pasado 20 de septiembre, cuando fue amenazada de muerte a través de una imagen que decía que tenía 72 horas para retirarse de la institución.

Luego de que se presentara esta situación, a petición de las directivas de la CUN, García Ríos no ha vuelto a la universidad.