Amenazan a líder social de Barrancabermeja

Un ramo de flores de color negro con una nota intimidante dejaron personas desconocidas en la casa de Jackson Atencio, un líder social que pelea por los derechos humanos y el medio ambiente en Barrancabermeja.

El panfleto amenazante decía que tenía 48 horas para salir del puerto petrolero o si no su familia corría peligro.

El líder pide que investiguen estas amenazas y que haya medidas de seguridad para proteger su vida y la de su familia.

"Me levanto con la sorpresa de que en la puerta de la vivienda con quien resido, osea, mis hijas y madre, me dejan un ramo de flores de color negro y una nota insultándome, amenazándome, que me vaya de la ciudad y me dan 48 horas y a parte de eso, debo entregar a mis hijas, no deja de preocuparme, pido de manera respetuosa al Estado que dé con los responsables de la situación y que brinden protección, no quiero ser una víctima más".

Jackson Atencio ya puso la denuncia ante la Fiscalía y Policía, para que oficialmente se inicien las investigaciones y brinden protección