Ángela Hernández pidió protección a la UNP tras rituales satánicos

En contra de la ex diputada y hoy candidata a la Gobernación de Santander, Ángela Hernández , se realizó como un símbolo de ritual satánico en el parque San Pío de Bucaramanga.

Hay unas imágenes que dio a conocer su esposo, Jefferson vega, en el que aparecen velas encendidas de colores rojas, verdes y blancas, y con ese fuego quemando la cara de la dirigente política.

En otra imagen hay carteles, no se ve muy bien lo que dice, pero es en contra de que la candidata quede como gobernadora de la región; hay una tercera imagen donde la gente en forma de circulo está leyendo varios textos.

"Hemos insistido a la Unp a través de cartas, comunicados y del mismo partido de La U que es urgente que nos den protección, y no tengo seguridad y más en esta contienda política , no he recibido respuesta , no nos han brindado ningún tipo de seguridad, he logrado que un amigo cercano me prestara un carro blindado, en ese estoy andando",dijo.

Sobre este tema, la polémica ex diputada y conocida por sus declaraciones homofobicas, dijo que la gente hace eso por miedo a que ella gane y que solo quieren generar noticias falsas.

Por otra parte, aclaró que sí tiene título como abogada, luego de que en redes sociales resaltaran que tenía título falso con esa profesión.