Aracataca, Magdalena, la Miami de la costa por supuesta vacunación a foráneos

El gobierno nacional vinculó a Aracataca en la lista de territorios donde se iniciaría la vacunación masiva con las dosis de Janssen, y aunque los biológicos aún no han llegado, la gobernación del Magdalena ha proporcionado las dosis necesarias para inmunizar a la población.

Sin embargo, las interminables filas a las afueras de los 14 puntos de vacunación y el arribo de vehículos foráneos motivaron la denuncia de la comunidad al indicar que el “municipio se convirtió en la Miami de la costa”, porque en el marco de la priorización, los medicamentos están siendo suministrados primero a los extraños antes que a los nativos y residentes en la tierra de ‘Gabo’.

Una vez se dieron a conocer las denuncias, el hospital municipal salió a aclarar que la aplicación de 5.560 biológicos entre Pfizer y AstraZéneca se da de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, auqnue la gerencia aceptó que cabe la posibilidad de que sí existió una fuga de vacunas.

“Alguna de las personas cometieron errores y vacunaron a quienes no debían, pero nosotros a raíz de los comentarios, trasladamos las dosis al hospital y aplicamos las que quedaban donde hacemos todos los controles”, dijo Luis Meriño Cantillo, gerente de la ESE.

“El tema es que son personas que no viven, no son de aquí, así el estudio no tendrá el objetivo esperado. Estas priorizaciones se hacen bajo unos criterios para evaluar si disminuye la mortalidad o las complicaciones por COVID-19. Pero si esas vacunas no van a la población objeto sino que se dispersan, ¿Qué puede suceder? Obvio jamás serán suficientes las medidas”, dijo una habitante del municipio.

De acuerdo con Meriño, la Personería inspeccionó el trámite en la sede del hospital. “Recibimos instrucciones que debíamos vacunar si la personas aparecía en ‘Mi Vacuna’, en el Sisben o el informe de las EPS”, dijo el representante del hospital.

Sin embargo, como la información de las bases datos, según Meriño, no completa la totalidad de los datos necesarios, han recurrido a que líderes comunales sean quienes certifiquen a aquellos que no estando en algunos de los listados, sí viven en el municipio, por ejemplo, a las 10 mil personas del régimen contributivo que aparecen registrados en IPS privadas de Fundación, pero viven en Aracataca.

Y sobre la figura del “certificador” es donde, según los reclamantes está el punto de quiebre, toda vez que solo basta este respaldo para comprobar la instancia de la persona en el municipio, y “así cualquier se vacuna, solo con ser amigo del líder”, insiste la comunidad.

Los que se pueden vacunar

En el plan de inmunización también están priorizados las personas que laboran en el municipio desde hace 3 meses y que por su actividad tiene gran contacto con personas nativas.

Para estos casos la empresa debe presentar un certificado en el que consten que sus empleados cumplen con los requisitos exigidos.

Esta sería la población la que según Meriño consideran que son foráneas, porque varios de ellos se dedican a las labores del campo y la ganadería, y poco se ven en el área urbana.