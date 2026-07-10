Armada nacional confirma la muerte de un suboficial luego de enfrentamiento con disidencia

Los hechos se presentaron sobre el sector Media Agua, donde se realizaban un dispositivo de seguridad sobre el río Arauca, cuando varios sujetos dispararon con armas de fuego en reiteradas ocasiones contra las unidades de Infantería de Marina, donde resulto herido el Cabo Tercero David Moyano, fue trasladado de inmediato hacia el hospital municipal de Arauquita, siendo posteriormente evacuado vía aérea hacia un centro médico en el municipio de Saravena, Arauca, donde falleció durante un procedimiento quirúrgico.



Tras el ataque, unidades de la Armada Nacional en conjunto con tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional activaron el Plan Candado, con el fin de reforzar las labores de búsqueda de los responsables del hostigamiento.



Como lo informó la Armanda, el Suboficial David Eliécer Moyano Torres, era oriundo de Madrid, Cundinamarca. tenía 27 años de edad, llevaba tres años y seis meses de tiempo de servicio en la institución y se desempeñaba como Comandante de Escuadra a bordo del Puesto Fluvial Avanzado de Arauquita.