Así estafaron a funcionario de la Gobernación de Boyacá más de $9 millones

El director de la oficina de control interno de la Gobernación de Boyacá, Juan Carlos Hernández, narró a la W como supuestos funcionarios de Davivienda lo llamaron suplantando sus datos personales, número de la tarjeta de crédito, franquicia, tasa y cupo actual, ofreciéndole que por buen comportamiento le ampliarían el cupo de su tarjeta.

Narra que al día siguiente de esa comunicación llegó hasta su residencia, una supuesta funcionaria de la entidad financiera vestida de sastre (muy elegante), con carnet de Davivienda, papelería del banco, le hicieron firmar el recibido de la nueva tarjeta de crédito.

“En esos momentos la funcionaria toma mi tarjeta de crédito antigua y con tijeras empieza a destruirla en mi presencia tomo los pedazos y los echo a mi bolsillo creyendo que había quedado destruida lo que no sabía es que en un juego rápido de manos se había llevado el chip horas más tarde me comenzaron a llegar compras la primera por $6 millones y la segunda por $3 millones compras ilícitas realizadas en un en un éxito Express de la 144 de Bogotá”, cuenta.

En ese mismo momento, dice Hernández, llamó a Davivienda hizo la reclamación, según él, aportó las pruebas de la suplantación que hicieron a esa entidad. “La respuesta del banco de manera arbitraria sin adelantar el debido proceso y sin valorar los medios de prueba aportadas, me dice que son situaciones ajenas al banco y que no me puedan responder”.