Así se han robado los recursos de la salud en Córdoba

Sigue La W empezará a hacer un recuento de la plata que se ha perdido en el sector salud de diferentes regiones de Colombia y que hubiera servido para adecuar o mejorar la infraestructura de hospitales y clínicas, aumentar el personal médico y equipos, que hoy son tan necesarios para atender la emergencia por el Coronavirus.

La primera parte abarca el departamento de Córdoba, afectado en gran parte por el más que conocido cartel de la hemofilia.

Por un lado, Orlando Benítez, gobernador de Córdoba dijo que "nuestro pasado reciente no es el más favorable, hubo conductas que nos siguen generando una estigmatización (...) Córdoba tiene cuatro hospitales regionales, de esos hay dos intervenidos por la Supersalud. Hace tres años no nos giran recursos porque no hemos cumplido con unos requisitos".

"Solamente tenemos 40 camas UCI, pero estamos trabajando para aumentar a 128, también lo haremos con las camas hospitalarias porque tendremos 120. En lo público y lo privado tendremos 420 camas para unidades de cuidados intensivos" añadió.

