El relato de la hija de Roy Barreras, médica en Estados Unidos, infectada con coronavirus

El senador, Roy Barreras, informó del estado de salud de su hija a través de su cuenta de Twitter y reveló que se había contagiado de Covid-19 pues es médica.

Valeria Barreras, habló sobre su trabajo como doctora en Estados Unidos y contó cómo se contagió del virus. Barreras trabaja en la especilidad de neurología, sin embargo, tuvo que atender pacientes con coronavirus debido a que algunos presentaban afectaciones en su cerebro.

"Me dijeron "ponte la máscara y sigue trabajando", pero fue más adelante en el turno que sentí los síntomas" contó.

Además, dijo que "hasta el momento no he tenido fiebre ni dificultad respiratoria (...) el manejo es similar al de un resfriado y la orden es quedarse en casa. No hay terapias específicas aprobadas".

Por su parte, su padre, el senador Roy Barreras, mencionó la importancia de que se cuide al personal y los profesionales de la Salud en nuestro país, "el mensaje es claro, el cuerpo médico en todo el país está listo para cumplir con su deber, pero necesitan estar protegidos con equipos de bioseguridad. Necesitan que les paguen".