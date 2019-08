Asumedimás solicitó la contratación de más dispensadoras de medicamentos para Boyacá

Luego de que Asumedimás emitiera un comunicado el pasado 17 de junio de este año, en el que la asociación, expresó la inconformidad de los usuarios que tienen que hacer desgastantes trámites para adquirir medicamentos. La EPS respondió realizando un aumento de personal y mejorando parcialmente los compromisos con Discolmédica, entidad que dispensa los medicamentos en la región.

Sin embargo, Asumedimás volvió a reportar tiempo de espera en los trámites y que nuevamente se están presentando las mismas problemáticas para los pacientes.

El gerente de la Asociación, Germán Rodríguez, explicó el procedimiento por el que tienen que pasar los usuarios para adquirir los medicamentos.

“En estos momentos está en que ellos llegan, hacen una fila, les dan una ficha. Revisan los documentos en Discolmédica, tras la atención medica en la IPS. Ahí deberían decirle que no hay el medicamento, y que venga en 3 días que es lo legal. Pero eso no se cumple, entonces a ellos les dicen que solo hay ciertos medicamentos y que tienen que esperar los otros. Y los mandan a venir en 3 o 4 días y no les dicen con certeza cuando les van a dar los medicamentos”.

Rodríguez también asegura que el problema aumentó desde que a la regional de Medimás de Boyacá se sumaron la de Cundinamarca y Bogotá. Y que Discolmédica no tiene abasto para cubrir a tantos pacientes.

Por otro lado, también dijo que hay pocos hospitales que quieren atender a las necesidades de Medimás, por lo que solicita urgentemente que se unan más dispendedoras de medicamentos para poder abastecer a todos los usuarios de esta EPS.