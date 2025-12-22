Rusia “ratificó su pleno respaldo” a Venezuela ante bloqueo de EE.UU.

Rusia “ratificó su pleno respaldo” ante el bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados en medio de su despligue militar en el Caribe, dijo este lunes el canciller venezolano, Yván Gil.

El ministro afirmó que su par ruso, Serguéi Lavrov, “expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, según un mensaje en la red Telegram.

