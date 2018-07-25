Ataque sicarial dejó una mujer muerta y otra herida en Jamundí. Foto: Colprensa( Thot )

Una mujer de 26 años murió y otra resultó herida en medio de un ataque sicarial registrado en el barrio Ciro Velasco, de Jamundí.

Según testigos, el hecho fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital piloto del municipio. Sin embargo, a los pocos minutos falleció una de las víctimas, producto de las graves lesiones.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la policía, el ataque iba dirigido en contra de una persona que transitaba en la zona y que alcanzó a huir de sus agresores.

Las autoridades iniciaron una investigación para dar con los responsables del ataque criminal y establecer la hipótesis del mismo.