Aún no se reciben turistas en el páramo de Santurbán

Tras la activación de varias economías en todo el país, en el primer fin de semana bajo esta modalidad varios turistas arribaron a las lagunas del páramo de Santurbán, en Santander, sin embargo, el alcalde de Vetas, Hernán Bautista, tuvo que sacar a estas personas del complejo natural con la ayuda de la Policía.

El mandatario destacó que esta actividad turística no se ha restablecido, debido a que en estudio están todos los protocolos de bioseguridad para disfrutar de este complejo natural.

"La comunidad vetana evidenció visita de turistas a los complejos lagunares, el Gobierno permitió la apertura de actividades económicas, pero en Vetas aún no se ha autorizado el ingreso o apertura de estos sitios turísticos, en razón de que quienes ejercen estos recorridos, deben presentar los protocolos de bioseguridad, hasta el momento no se han analizado para su aprobación, por lo tanto, no está autorizado", agregó Bautista.

Las lagunas Las Negras, la Cunta, Pajaritos y las Calles , que están en jurisdicción de Vetas no tienen oficialmente la apertura turística.

Vetas tiene cuatro casos de coronavirus, de los cuales, una persona no venció la batalla contra el COVID- 19.