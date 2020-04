Autoridades investigan caso de una joven que fue quemada con agua caliente

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Wilson Montenegro, confirmó que un grupo de investigación criminal está al frente del caso de una joven de 24 años que habría resultado quemada con agua caliente tras ser atacada supuestamente por una de sus vecinas el corregimiento Tres Bindes de Montería.

"El caso se reportó después de sucedido el hecho, cuando se atiende en el centro hospitalario. No se se tuvo conocimiento en flagrancia, por lo cual se está adelantando la investigación de los hechos para dar con el paradero del responsable", sostuvo el uniformado.

La víctima fue identificada como Yerlis Tatiana Montalvo, quien narró lo ocurrido el pasado 20 de abril con su supuesta vecina.





"Ella me decía muchas indirectas pero yo no le prestaba atención. Sin embargo, mi agresora me empezó a mencionar a mi mamá que tiene cinco meses de muerta y me dio dolor y yo busqué a mi hermano para ir arreglar los problemas con ella y el esposo. Hablamos con el esposo pero luego ella salió y dijo que era mentiras; que era yo quien buscaba problemas. Sin embargo, yo empecé a explicar y en ese momento cuando nos descuidamos ella me arrojó el agua caliente en mi cara, fue algo impresionante", sostuvo la mujer.

Finalmente, la mujer expresó que el ataque habría sido por celos innecesarios. Mientras Yerlis Montalvos se recupera de las quemaduras, la presunta victimaria estaría huyendo.