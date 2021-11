Avalancha en Totoró, Cauca, deja a 30 familias damnificadas y un desaparecido

Las fuertes lluvias que se vienen presentando en el suroccidente del país ocasionaron una avalancha en el resguardo Indígena de Polindara, jurisdicción del municipio de Totoró, oriente del departamento del Cauca.



Los hechos se presentaron en el sector de Potrerito, vereda El Baho, a 15 kilómetros de la cabecera municipal.



De acuerdo con el Gobernador del resguardo, Cerveleón Sánchez, en medio de la emergencia, varias familias lo perdieron todo, no se conoce de personas que hayan perdido la vida por la avalancha, pero si daños materiales y ambientales.

“La población fue evacuada de forma empírica, son cerca de 30 familias las damnificadas que se encontraban en el sector de Potrerito, más de 100 personas que están siendo atendidas, por la emergencia, en la casa del cabildo”, dijo.



Por el desastre natural, no hay acceso a través de los caminos por eso las veredas se encuentran incomunicadas. “Se siguen presentando derrumbes, la avalancha se llevó siete puentes y el riesgo incrementa porque estamos ubicados a orillas del Río Palacé”, señaló el Gobernador.



Las veredas con mayor afectación son El Pao, Polindara, La 14 y El Atíco.



Las comunidades del sector de Potrerito denunciaron que, Omar Velasco, propietario de una piscicultura se encuentra desaparecido, al parecer, no habría alcanzado a salir en el momento de la avalancha. No se conoce hasta el momento de su suerte, pero sí que su casa fue arrastrada por la avalancha.

Por su parte, Hermenegildo Quilindo, uno de los damnificados contó que, “Yo sentí un viento muy fuerte, cuando di la vuelta para ver, la avalancha ya estaba encima de mí. Yo alcancé a salir de la casa y me sostuve de un palo, volví a mirar y mi casa ya no estaba, comencé a llamar a todos los compañeros para reunirnos en un sitio seguro y evitar que pasaran más desgracias”.



Los organismos de socorro locales se encuentran en el sitio para ayudar a salir a las familias que aún se encuentran en la zona de influencia. Se espera la reacción de las autoridades departamentales para establecer el censo de los damnificados y comenzar con las ayudas.