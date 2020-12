Barranquilla anunció medidas para Navidad y Fin de Año

Redacción: Andrea Pallares

El Alcalde Jaime Pumarejo anunció las medidas que regirán en la capital del Atlántico los días 24 y 25 de diciembre de 2020, y el 1 de enero de 2021.

Por disposición de la autoridad Distrital, después de analizar el escenario epidemiológico en la ciudad y en busca de garantizar el distanciamiento social, en conjunto con la preservación de la salud de la población, se decretó toque de queda y ley seca para Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo.

También se hizo énfasis en el autocuidado y en la prohibición de reuniones que excedan las 10 personas.

Toque de queda:

Estará restringida la movilidad de personas y vehículos el 24 y 25 de diciembre, desde las 11:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

El 1 de enero será desde la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. y desde las 11:00p.m. hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

Ley Seca:

El expendio y consumo de licor, quedará prohibido desde las 11:00 p.m. del 24, hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre

Desde el 1 de enero de 2021, desde la 1:00 a.m. quedará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero de 2021.

A las medidas anunciadas, se suma el patrullaje activo, la atención de las Unidades de Cuidados Intensivos, además de operativos de control y vigilancia en la ciudad.