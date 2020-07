Boyacá cuenta con una producción dos millones de litros de leche diarios

El secretario de Agricultura de Boyacá, Luis Gerardo Arias, no entiende como en época de buenos pastos y producción de leche para abastecer buena parte de la industria láctea, se esté importando el producto.

Según Arias, en Boyacá está sobre los dos millones de litros diarios de leche, de cual un 12% va para la industria pequeña y mediana y grande qué se tiene el departamento de productores de queso y derivados lácteos, pero el gran volumen se va para la industria en consumo en fresco.

“Esté impacto de la importación puede afectar más de 200.000 productores pequeños y medianos de leche en el departamento que abastecen esta producción y que salen de todas las fincas”, explicó.

Reconoce que lo dicho por el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) sobre la importación de 42.000 toneladas de leche en polvo es una alerta para el sector lechero en Boyacá y a nivel nacional.

Arias, dice no comprender el argumento fijado por la industria de importar el producto en época de pastos frescos y buena producción de leche, sin embargo, en momentos de la grave crisis derivada de las heladas y sequía ha inicios de 2020 no se habló de traer leche del exterior.

“Esto no es un tema nuevo para el país, es cíclico que ya no otros años se ha venido dando en temporadas y lo que sorprende es que no lo ha hecho el país y la industria cuando hubo verdaderos momentos de escasez”, explicó Arias.

Según el funcionario, en la presente semana y la siguiente se adelantarán reuniones con las distintas asociaciones como Fabegan que es del gremio lechero en Boyacá.