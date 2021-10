Cali no tendrá toque de queda ni ley seca en Halloween

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que quedó descartada la opción de decretar el toque de queda y la ley seca en la ciudad, durante el fin de semana de Halloween. Sin embargo, advirtió que fueron establecidas una serie de medidas para evitar hechos vandálicos o actuaciones que alteren el orden público.



"Se cerrarán algunos espacios donde puedan ocurrir escenas de indisciplina social, hago referencia a los túneles de la Avenida Colombia y de Comfandi del Prado", dijo el mandatario.



El cierre de ambos túneles estrá vigente de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. de sábado a domingo y de domingo a lunes.

Lea también: Foto de almuerzo entre Gustavo Petro y Jorge Iván Ospina causa polémica



Habrá estrictos controles al parrillero hombre y restringirán la venta de gasolina a motos para quien no se quite el casco, teniendo en cuenta los hurtos de esta modalidad que se registran en estos establecimientos.



Cabe recordar que en el resto de municipios del Valle del Cauca fue decretado el toque de queda para menores de edad desde las 11:00 p.m. del domingo 31 de octubre hasta las 5:00 a.m. del lunes 1 de noviembre.