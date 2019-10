Candidatos Blel y Padauí estarían incumpliendo ley de financiamiento, dice Procurador

En medio del seguimiento que viene haciendo la Procuraduría al proceso electoral en todo el país, el procurador Fernando Carrillo indicó que dos de las campañas más opcionadas a la Gobernación de Bolívar “incumplen rampantemente la ley de financiamiento”.

Se trata de las campañas de Vicente Blel Scaff, candidato conservador y coavalado por otros partidos, carta del exsenador parapolítico Vicente Blel Saad; y la candidatura de Hernando ‘Picho’ Paduaí, de Cambio Radical.

Según detalló Carrillo, en este proceso de verificación lo que hacen es “ver la información que suben a cuentas claras sea consistente con lo que estamos encontrando, y la verdad ha habido unas inconsistencias”.

El Jefe del Ministerio público precisó que en la campaña de Blel Scaff no existe manual de procedimiento, no está el libro físico de ingresos y gastos, las personas que trabajan en la campaña no están registradas en ninguna base de datos y el costo de sus servicios no es claro.

Además, precisó el Procurador que la publicidad se contrató con un tercero, pero no existe un documento que demuestre el control sobre la misma, la sede de la campaña está en comodato y a la fecha no ha registrado contablemente el canon frente al valor comercial.

Sobre la campaña de Padauí indicó que tampoco hay libro físico de gastos, algunos comprobantes de ingresos no tienen las facturas que deberían sustentarlos, no hay manual de procedimientos ni organigrama de campaña, las personas que laboran no se registran en la contabilidad ni los servicios que prestan.

Tampoco se pudieron verificar movimientos bancarios, la publicidad fue contratada con terceros, pero no hay registro de control de la misma, se aducen servicios prestados que no se le ha calculado el precio comercial y tampoco están en la contabilidad, además hay cifras que no son claras y hay que corroborar.