Candidatos capturados en Nariño por presunta corrupción electoral podrán ser elegidos

El registrador Juan Carlos Galindo explicó que los candidatos a la Alcaldía del municipio del Rosario, Lauro Nel Arturo Guerrero del Partido Conservador y Alberto Folleco de Cambio Radical, podrán ser elegidos este domingo pese a ser capturados por presuntos delitos electorales.

“Mientras no haya una condena en firme no incurrirían en una inhabilidad o en una situación de inelegibilidad. Luego, independientemente de que estén capturados o detenidos, podrán ser elegidos y los ciudadanos podrán votar por ellos porque no existe una condena en firme en contra de ellos”, explicó.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación adelanta una operación para desarticular estructuras criminales que estarían cometiendo delitos electorales en todo el país.

