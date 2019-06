Choque de trenes entre alcalde (e) de Santa Marta y gerente de Essmar

El choque de trenes en la ciudad de Santa Marta se está viviendo desde dos direcciones con dos claros protagonistas: el alcalde (e) Andrés Rugeles y la gerente de la empresa de servicios públicos Essmar, Ingrid Aguirre.



La primera situación se presentó en la resolución de una emergencia generada por la fuga en una tubería de agua que abastece a cerca del 30% de los samarios. Según dijo la gerente Ingrid Aguirre, en medio de una reunión, el daño demoraría hasta seis días en repararlo y el alcalde (e) insistió en que Essmar contara con apoyo técnico de una empresa como Triple A de Barranquilla. Fue al parecer ese apoyo técnico, al que Essmar prefería no acceder según se conoció de la reunión, el decisivo para resolver el mismo día esta emergencia que amenazaba con extenderse.



Pero por otro lado, la gerente de Essmar envió una comunicación al alcalde (e) Andrés Rugeles en el que recordaba que en junta directiva del 18 de abril el propio mandatario la autorizó a buscar ofertas para una operación de crédito por un monto de $15.000 millones con el objetivo de hacer inversiones en la infraestructura de agua. Sin embargo, Aguirre le recrimina en la comunicación -conocida por W Radio- el hecho que al pedir las propuestas a cuatro bancos éstos le indicaron que la Secretaría de Hacienda Distrital les advirtió que no se habían autorizados cupos a las entidades descentralizadas por lo que le pedían no acceder a otorgar créditos.