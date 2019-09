Colapsada sala de paso de la Fiscalía en Montería

Hacinada se encuentra la sala de paso de la seccional de Fiscalía en Montería, debido a que las directivas de la cárcel Las Mercedes de Montería, no admiten un interno más por la compleja situación que enfrenta el penal, donde se reporta justamente, hacimiento, fallas en los servicios de energía eléctrica y agua potable.

Así mismo, se advierte sobre la débil infraestructura que pone en riesgo a los más de mil internos que hoy alberga el establecimiento carcelario.

La sala de paso tiene capacidad para 20 personas y hoy tendría cerca de 31.

“Inmediatamente se captura a una persona para efectos de la judicialización se le presenta al fiscal para llevarlo a audiencia y luego de la audiencia sale con una medida intramural y debería entrar directamente a Las Mercedes y si no lo reciben toca dejarlo en la sala de paso y no es lo que debe ocurrir en el procedimiento”, precisa el director seccional de Fiscalías, Iván Márquez Barrios.

Así mismo agrega que “en la cárcel hay ciertos inconvenientes internos comenta el director de la misma, uno porque no tienen sistema, en otra porque oportunidad porque no tiene luz y había como hacinamiento también y tocaba trasladar capturados a los municipios. Esto trae como consecuencia que en la sala de paso de la Fiscalía no tengamos nosotros la posibilidad de sacar a estos capturados y trasladarlos a la cárcel Las Mercedes porque no los reciben”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Fredy Correa, precisa que, teniendo en cuenta la situación en la sala de paso de la Fiscalía, se ha dispuesto de un esquema especial de seguridad debido a que entre los capturados habrían presuntos integrantes de grupos armados ilegales.

“Nuestras patrullas están haciendo recorridos alrededor de la Unidad de Reacción Inmediata, esperamos que se solucione la situación en la cárcel Las Mercedes, hasta el momento hemos prestado un apoyo muy puntual a la Fiscalía. Diariamente estamos haciendo nuestras operaciones, tenemos personas con diferentes delitos y estamos prestando el apoyo para que no tengamos novedades con estas personas”, estableció el uniformado.

Entre tanto, desde la administración municipal, se solicita apoyo del Gobierno Nacional para que no los dejen solos con la emergencia registrada en Las Mercedes.

“Es un establecimiento con una sobrepoblación de un 110% aproximadamente, entre hombres y mujeres la capacidad no supera los 850 internos y tiene más de 1.400, nosotros logramos hacer unos traslados, apoyar con combustible, pero no se ha tratado como debe tratarse. En materia de infraestructura, es un establecimiento con unas condiciones precarias y es preocupante”.

Al tiempo sostiene que “hay que hacer unas inversiones en temas de alcantarillado, infraestructura, redes eléctricas y no se han hecho. Todo el tema de drenaje sanitario hay que revisarlo porque es bastante complejo y yo creo que hay que pedirle al Gobierno Nacional que ponga su mirada en este establecimiento y que las inversiones sean los más pronto posible”.