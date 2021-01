¿Cómo sobrevivirán al confinamiento los colombianos que dependen de un sustento diario?

Las medidas tomadas con el nuevo pico de la pandemia han afectado a los pequeños y medianos empresarios del país.

La llegada del segundo pico de la pandemia ha generado que los distintos mandatarios locales del país estipulen nuevas medidas de confinamiento para evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos de sus ciudades.

Lea en La W: Capturan a presunto responsable del primer caso de feminicidio de este 2021 en Cartagena

Sin embargo, esta medida ha afectado particularmente a los pequeños empresarios del país que dependen de un sustento diario para mantener sus negocios y sus trabajadores. Ellos argumentan que, tras un muy difícil año en términos económicos, estas restricciones van a terminar de quebrar a los empresarios que lograron sobrevivir.

“Tenía un negocio en casa de venta de comida rápida que me tocó cerrar, no hemos recibido ayudas de ninguna clase ni auxilios de nómina”, relató William, oyente de Sigue La W. “Soy empresa formal, hasta el año pasado pagué todo en norma y hasta la fecha de las supuestas ayudas del Gobierno no hemos recibido ningún incentivo”, contó otro de los afectados.

Le puede interesar: Siguen las rumbas electrónicas en Cartagena sin permiso y sin protocolos de bioseguridad

Hasta ahora, ni la Gobernación de Antioquia ni la Alcaldía de Medellín han planteado ayudas para esta nueva temporada de confinamientos.

La Secretaría de Hacienda de Bucaramanga dio un incentivo con un descuento del 50% al impuesto de industria y comercio. Este descuento también estará vigente en el 2022 con el 30%, todo para activar la economía. Zarai Rojas, secretaria de hacienda, explicó que también habrá beneficios para quienes se quieran formalizar y para los morosos.

Desde la Alcaldía de Cali tampoco contemplan dar ayudas económicas para el confinamiento de los próximos días. Sin embargo, se planteó realizar unas mesas de dialogo con los empresarios para poder encontrar la solución a su crisis.

Para Norte de Santander, la Secretaría de Desarrollo de Cúcuta informó que tampoco se tiene contemplado dar algún incentivo económico para el fin de semana de Reyes, pero se seguirá ayudando a la reactivación por medio de descuentos tributarios.

Desde Bogotá, fueron aprobado más de 22.000 millones de pesos para hacer giros a las localidades de la ciudad que entrar en cuarentena en los próximos días. Se van a emitir dos giros, uno de $120.000 para los hogares pobres y otro adicional de $80.000 para hogares vulnerables, según informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.

Los empresarios podrán postularse a un programa de la Alcaldía en el que se les entregará un salario mínimo por cada trabajador joven o mujer durante los próximos seis meses.