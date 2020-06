Con contenidos íntimos, dos transexuales extorsionaban a una persona en Tunja

En las últimas horas se logró la captura de dos transexuales que, según la coronel Miriam Lucía Guerrero, comandante operativa de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Tunja, venían exigiendo entre $200.000 y $700.000 a sus víctimas para no publicar contenidos íntimos.

“Los hechos se registraron luego de que un ciudadano denunciara la exigencia de dinero por parte de dos supuestas trabajadoras sexuales, con quienes tuvo contacto a través de una página de servicios sexuales; ellas, lo amenazaban con publicar su fotografía en redes sociales y difundirlas a sus familiares, con mensajes como violador, acosador, abusador, entre otras, si no accedía a sus peticiones monetarias”, explicó.

La coronel Guerrero narra que una vez en el lugar víctima y victimarias, se procede a realizar la captura de las dos personas de nacionalidad venezolana de 27 y 21 años de edad, por el delito de extorsión, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Seccional URI Tunja.

“La nueva modalidad en la jurisdicción en la que los delincuentes para extorsionar a la ciudadanía, se valen de páginas de citas y servicios sexuales, para atrapar incautos, robar información personal y exigir altas sumas de dinero por no difundir fotos, videos o montajes”, explicó la coronel.