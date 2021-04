Con ocupación en UCI del 96%, alcalde de Pereira se opone a toque de queda continuo

En las últimas horas se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado extraordinario donde estuvieron presentes los 14 alcaldes y el gobernador de Risaralda para analizar las medidas que se tienen implementadas en este momento para enfrentar el tercer pico de contagios.

Además, en este PMU se trató detalladamente la crisis hospitalaria que vive hoy Risaralda por cuenta de la pandemia del COVID-19. Así las cosas, se mencionó que hay seis pacientes que en este momento están esperando un traslado a otra región del país ya que los servicios de urgencias están colapsados y las 10 camas UCI que quedan disponibles en el departamento son para pacientes oncológicos.

Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de epidemiólogos, quienes explicaron a los mandatarios locales que la crisis hospitalaria que hay en este momento es más grave que la registrada en meses anteriores en Risaralda.

A raíz de todo esto, se propuso un toque de queda continuo que durara varios días y permitiera reducir los contagios de coronavirus y la ocupación en los hospitales, pero solo uno de los 14 alcaldes del departamento votó en contra: el alcalde de Pereira, Carlos Maya.

Por su parte, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, definió al finalizar este PMU que por el momento no va a tomar restricciones en nombre de todo el departamento sino que dejará en manos de cada mandatario municipal analizar las medidas que tiene actualmente en su localidad y la posibilidad de endurecerlas para reducir la velocidad de contagios.

"La situación está delicada, si el alcalde de cualquier municipio cree que es necesario tomar un toque de queda permanente durante 2, 3 o 4 días, cada alcalde lo hará; si no lo hace, soy respetuoso de eso y no voy a entrar a imponer, por ahora, una decisión. Me reservo el derecho constitucional a hacerlo, pero hoy no voy a tomar ninguna decisión y que quede bajo la propia responsabilidad de los alcaldes de tomar o no medidas”, indicó Tamayo.

En este momento, la ocupación en las UCI para pacientes COVID es el 100 % y la ocupación general en UCI es del 96 %.