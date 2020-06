Con planas en plena plaza pública, castigan a quienes violan la cuarentena en Cereté

Por violar la cuarentena en el municipio de Cereté (Córdoba), cerca de 142 personas han realizado la plana “Debo respetar el Toque de Queda” en plena plaza pública.

Según lo establecido por las autoridades, la acción pedagógica, antes que restrictiva, busca sensibilizar a los ciudadanos en torno a la prevención del contagio de coronavirus.

"No es a manera de castigo o capricho, sino para que se tome conciencia de que esto no es un juego, que nos estamos enfermando y Cereté es uno de los municipios que más casos tiene de COVID-19. Si no nos cuidamos esto cada vez será peor", sostuvo la secretaria de Educación de Cereté, Indira Petro Plaza.

Cereté, es el cuarto municipio de Córdoba con más casos de coronavirus. Hasta la fecha se han reportado 62 personas afectadas, de las cuales dos han fallecido.