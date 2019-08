Contralor habría ocultado información sobre Hidroituango por no echar al agua a gobernador

Durante la imputación de cargos al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga la fiscalía reveló una interceptación telefónica del señor Zuluaga en la que reconocía que no habló de información relacionada con Hidroituango porque el Gobernador no quería.

La llamada tuvo lugar a mediados de mayo de 2018.

“Sergio Zuluaga: no, oiste es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría, donde había revelado todas esas guevonadas. Y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora, lo que tiene en cuenta ahora la gente es que yo tenía la razón cuando lo dije.

Funcionario: No, yo hace 10 días te dije que volvieras a hablar o que hablaras de Hidroituango y no lo hiciste.

S. Z: ehh y hecho al agua al gobernador, me pongo a pelear con el gobernador sino quería que.

F: yo te hago una pregunta, es que vos tenés que echar al agua al gobernador para decir qué.

S. Z: no ósea el gobernador no quería.

F: ahí están pagando las guevonadas de no salir a tiempo a las cosas".

Por su parte el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, reaccionó a lo revelado por el ente investigador, “él dice que hizo una auditoría al plan de aceleración de Hidroituango y que no quiere echar al agua al gobernador; yo como gobernador no firmé el plan de aceleración, es posible que se refiera a otros gobernadores anteriores”.

Y agregó: “Cualquier funcionarios del departamento que no haya actuado correctamente no puede estar en el departamento, yo estoy listo a que cualquier queja que haya contra un funcionario del departamento que no haya obrado con corrección, con honestidad, como yo les he pedido, estará por fuera del departamento”.

La fiscal del caso se refirió además a la segunda fase de la investigación que involucraría a entidades como la Fábrica de Licores de Antioquia, el Idea, y 9 alcaldías, hospitales, así como Teleantioquia, entre otros.