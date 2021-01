Crisis en el sector hotelero de Cúcuta

El sector hotelero de la ciudad de Cúcuta manifiesta un abandono por parte de la administración municipal a quienes piden una reunión para plantear alivios a la economía formal.

"Mínimo, espero que el descuento para el impuesto del pago del predial y la valorización de este año, sea el mismo porcentaje el cual se disminuyeron nuestras ventas, que en todos los establecimientos hoteleros están por debajo de un 80%" propone Alexander Trujillo, Presidente de Cotelco.

Critican el manejo que se ha venido dando a la pandemia en una ciudad como Cúcuta, donde el incumplimiento a las medidas prevalece sobre todo.

"Han venido sacando decretos improvisados, sin hacer un estudio de la situación económica, entendemos la preocupación, pero lo que no aceptamos es la anarquía que se vive en las calles... Hacen uno o dos operativos, se toman la foto y no ocurre nada, los toques de queda aplican para las fuerzas militares, porque no se ve un policía o ejército en las calles" asegura Trujillo.

El panorama a corto plazo para el sector hotelero es complicado debido a la falta de recursos para la inversión y el pago de nómina, por lo que se hace necesario el apoyo del gobierno para evitar una crisis mayor.