Defensores de DD.HH alertan por hacinamiento en estaciones de policía en Cúcuta

El problema de hacimiento se registra en las URI, estaciones de policía y el centro penitenciario y con esto se han desencadenado la falta de medicinas, atención oportuna y la violación de los derechos humanos, situación que también viene siendo analizada por la corporación de derechos humanos de Norte de Santander.

Carlos Ramos. Director ejecutivo de Corpored aseguró que se ha solicitado a los órganos de control la intervención.

“Lo que vemos hoy es que hay cerca de 900 internos en las estaciones de policía del área metropolitana, es un hecho sin precedentes nunca antes visto, habíamos tenido tantos internos en las estaciones”.

“El hecho que sucedió en el puesto de policía de corral de piedra, no es una situación aislada, los órganos de control no han tomado las acciones correspondientes y acciones disciplinarias contra las autoridades, pues no están cumpliendo con su deber legal”. Señaló

A través de un video, se conoció como varios internos golpean a otro detenido al interior de una estación de policía, situación que viene siendo investigada por las autoridades.

