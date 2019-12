Déficit presupuestal de hospital de Montería ascendería a los 60 mil millones de pesos

Pese a las dos intervenciones que ha enfrentado el hospital San Jerónimo de Montería, el sindicato Anthoc departamental, denunció públicamente que el déficit presupuestal de esta E.S.E que es la más importante del departamento de Córdoba, ascendería a los 60 mil millones de pesos.

En el mismo comunicado de la organización sindical, se denuncia además, la falta de pago a los trabajadores a quienes según lo establecido, les adeudarían entre 7 y 14 meses de vigencias anteriores y existiría una deuda de los meses de enero y febrero del año 2019 al personal de contrato.

“Existe una deuda del mes de enero y cuatros días de febrero de 2019 a todo el personal de contrato, que el interventor Rubén Darío Trejos, no reconoce. De igual forma el interventor del San Jerónimo no reconoce el bienestar social de los trabajadores”, se plantea en el comunicado del sindicato revelado en el mes en curso.

Entre tanto, la presidenta de Anthoc Montería, Diana Morelos, señala que, la cura ha resultado peor que la enfermedad.

“El funcionamiento del hospital ahora mismo está en cero, peor que cuando estaba el anterior interventor Prieto, porque este señor Trejos no ha hecho absolutamente nada, no tenemos rayos X, no tenemos ecografías, el número de muertes de pacientes ha aumentado e incluso ha quitado hasta beneficios de los trabajadores y está suprimiendo cargos necesarios como auxiliar de enfermería para crear cargos como coordinadores de área”.

Frente a las delicadas denuncias, La W Radio, buscó reacciones por parte del agente interventor, Rubén Darío Trejos, quien no desconoció el crítico panorama que enfrenta el hospital en el área financiera. Sin embargo, desmintió el hecho de que se les adeudara a los trabajadores en la actual vigencia.

“Este hospital tiene problemas financieros que comprometen el 2018 hacia atrás. Cuando uno revisa la información uno ve cómo las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar tienen un gran deterioro en los años anteriores; este año que es la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, a partir del mes de febrero, la operación de este hospital es totalmente corriente. Hoy puedo darles la tranquilidad de que estamos al día en nómina, no le debemos un peso a un trabajador de este hospital”, indicó el interventor.

Sobre la denuncia por la falta de prestación de algunos servicios sostuvo que “realmente hoy todos los servicios se están prestando. Hemos tenido dificultades con los servicios de imagenología porque desafortunadamente a este hospital en los años anteriores no le hicieron mantenimiento preventivo a los equipos, como un tomógrafo por ejemplo, pues obviamente se dañó, el tubo del tomógrafo se quemó y ese costó 230 millones de pesos y hubo que traerlo del exterior y cuando se trae ese tubo se encontró que por problemas de mantenimiento una tarjeta se quemó y costó 55 millones y hubo que traerla de Taiwán”.

Finalmente estableció que, este 27 de diciembre habría llegado un equipo rayos X de más de 300 millones de pesos para la prestación de los respectivos servicios. Así mismo, negó que se estuvieran suprimiendo cargos ocupados o que se fueran a despedir empleados del hospital, pues indicó que solo se tomarán más de 20 cargos vacantes para coordinar algunas áreas internas.

Por su parte, el veedor de la Salud en Córdoba, Pedro López, anota que “ahora mismo el servicio que más nos preocupa es las urgencias, porque las urgencias es la puerta de entrada de una E.S.E o de una Eps porque de aquí depende la buena atención. Ahora mismo urgencia está funcionando a medias porque está funcionando en unos lugares no debidos y esperamos que con los nuevos pabellones de urgencias que tiene el hospital ya posiblemente esta situación va a mejoras”.

El proceso de intervención en el hospital sería culminado el 2 de agosto del año 2020.