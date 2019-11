Denuncian agresiones a estudiantes de la UIS en caminata hacia Santurbán

Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, por medio de una caminata salieron el 16 de noviembre desde Bucaramanga hacia el Páramo de Santurbán como símbolo de protesta en defensa del complejo natural.

Recorriendo la provincia de Soto Norte, se presentaron varios enfrentamientos con campesinos del municipio de Suratá en el que, al parecer, no los dejaron continuar la caminata.



Los estudiantes de la institución denunciaron que con piedras y palos fueron agredidos por más de 25 personas que habitan en el sector.

"Llegamos al sector conocido como 'Uña de Gato' y un grupo como de 25 campesinos se hicieron a mitad del camino y nos dejaron pasar. Tenemos constancia de que ni la Policía nos agredió porque nosotros no llegamos ofendiendo a nadie. Por el contrario, campesinos con palos y piedras nos pegaron. Hay tres estudiantes heridos. Cabe resaltar que no estamos en contra de los mineros tradicionales, si no de la megaminería", dijo uno de los voceros de la UIS.

Las autoridades tuvieron que intervenir debido a que tres personas resultaron heridas tras las agresiones.

Tras este hecho, el comité de derechos humanos de la coordinadora universitaria del área metropolitana, emitió un comunicado rechazando los desmanes que se generaron.

Por otra parte, el Comité de la Defensa del Páramo de Santurbán denunció que estos hostigamientos fue por campesinos aliados de Minesa, empresa que quiere realizar proyectos mineros en inmediaciónes del páramo.