Denuncian evento público en Santa Marta después de declarar alerta roja por COVID-19

Durante el evento de entrega de la primera Casa de la Mujer Empoderada por parte de la Gobernación del Magdalena, veedores ciudadanos denunciaron violaciones a los protocolos de bioseguridad del departamento.

Carlina Sanchez Marmolejo, funcionaria de la Secretaría de la Mujer, afirmó que el evento se llevó a cabo con todos los protocolos de bioseguridad: "se invitó a una mujer por cada municipio, que eso da 29 personas (...) y cumplieron con el aforo establecido por la norma, 50 personas. Incluso no se ocuparon las sillas, no llegaron todas las personas que estaban invitadas. De tal manera que no hubo aglomeración, somos respetuosos de las normas".

Sin embargo, en diálogo con La W, Juan José Vargas, veedor ciudadano, negó lo anterior afirmando que asistieron más de 100 personas entre bailarines, funcionarios y ciudadanos y afirmó que sólo se publicaron las imágenes que favorecen a la entidad.

Sobre las imágenes de la alcaldesa y gobernador a menos de dos metros de distancia, lo cual viola el Decreto 056 del 5 de marzo de 2021, no se ha obtenido respuesta oficial por ninguna de las dos entidades del departamento.