Denuncian mal estado de un esquema de seguridad en el sur de Córdoba

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba-Ascscucor, denunció un caso en el que advierte de los riesgos que correría uno de sus miembros tras el mal estado en que se encontraría el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección-UNP, para su seguridad.

El vocero de Ascscucor, José David Ortega, hizo un llamado para que el caso sea atendido en el menor tiempo posible.

“Es un vehículo que está en mal estado y ha sido llevado a reparación varias veces el vidrio está dañado del lado del conductor. El taller donde mandan a revisar ese vehículo le ponen un trozo de madera para sostenerle ese vidrio, cosa que un vehículo de esa seguridad no se puede estar abriendo en todas partes y con eso lo que se hace es exponer a los escoltas”, estableció el vocero de la Asociación.

“Se ha solicitado que se haga un cambio de vehículo siendo que ese es de 2013, tiene 7 años de uso y creo que está estipulado que esos vehículos no pueden pasar de 5 años de uso. Hemos estado insistiendo desde hace más de seis meses en que se cambie el vehículo y hasta el día de hoy no hay una respuesta seria por parte de la UNP. Aquí hemos visto casos en los que protegidos han perdido la vida no porque los actores armados estén en el territorio y los asesinen, sino por accidentes en vehículos en mal estado de la UNP, cosa que le está sucediendo a este esquema que tiene un problema en la caja del vehículo y eso es peligrosísimo para la movilidad”, agregó el vocero.

Video: Ascscucor

Este medio consultó con la Unidad Nacional de Protección, sobre este caso denunciado y se informó que recientemente, se habría lanzado un programa denominado “UNP en Territorio”, para recoger inquietudes como las descritas anteriormente.

Al tiempo expresaron que, en estos casos se hace necesario que el beneficiario eleve formalmente la petición para que el personal encargado de estos casos haga la valoración y se pueda responder con celeridad y alta eficacia. Sin embargo, por parte del vocero se informó que dicha solicitud se habría realizado desde hace más de seis meses.