Denuncian presuntas irregularidades en contratación en Cámara de Comercio de Montería

La W conoció un documento que fue expuesto ante al Contraloría General de la República, en el que se denuncian presuntas irregularidades en la contratación realizada por parte de la Cámara de Comercio de Montería en los últimos tres años.

Según el documento firmado por los representantes principales del Gobierno Nacional ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, Jairo Díaz y Adriana Cote, la Cámara de Comercio de esta ciudad habría adjudicado millonarios contratos con las mismas cuatro empresas, todas con nombres extranjeros por un valor cercano a los 8.500 millones de pesos.

Entre las supuestas irregularidades, los delegados exponen situaciones en las que señalan que dos de estas empresas que compartirían la misma dirección y en otros casos, los contratos tendrían igual objeto.

De los 8.500 millones de pesos antes referenciados, cerca de 3.398 millones 131.000 pesos habrían sido con Alliance Effort EU, entre los cuales figurarían dos de promoción de matrículas por 1.576 millones de pesos, dos asesorías por 849 millones, dos contratos de recaudo de cartera por 200 millones de pesos y una consultoría por 772 millones 500 mil pesos.

Otras de las empresas sería Innovemp Korperschaft S.A.S a la que se le habrían adjudicado recursos por 3.026 millones de pesos para seis contratos, de los cuales cinco serían de asesorías por valor de 2.576 millones de pesos y uno para la creación e implementación del Centro Digital de la Cámara de Comercio por valor de 450 millones de pesos.

Entre tanto, con Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, se habrían firmado seis contratos por valor de 1.836 millones 570 mil pesos. Esta empresa habría sido la encargada de hacer los censos y estudios de investigación relacionados con el comercio, como encuestas de percepción de seguridad por las que se habrían pagado 617 millones de pesos.

Con la firma llamada Rechts & Steuern, Corp S.A.S se habría adjudicado el contrato 006-19 por 184 millones de pesos para hacer un estudio sociojurídico de los conflictos de los comerciantes de Montería, el cual habría tenido una duración de dos meses y 20 días.

"Si se observa con detenimiento, en cada año contractual (2016-2020), el 90% de la contratación, se va en 3 o 4 grandes con los mismos contratistas, para realizar particulares objetos: censos, encuestas, estudios de percepción de seguridad, capacitación al comercio informal entre otros y realmente no vemos a nuestro juicio, qué tanto beneficio real y tangible, ha significado dicha contratación millonaria de más de 8.000 millones de pesos en los últimos cuatro años para impulsar el comercio formal del departamento de Córdoba y el desarrollo económico del departamento de Córdoba", se plantea en el documento.

Al tiempo precisan que "las empresas Innovemp Korperschaft S.A.S y Rechts & Steuern, Corp S.A.S a quienes se les ha adjudicado contratos a corte de 2019, por un valor total de $1.574.000.000 (contratos No. 007, 010 y 012 en el 2019), y 184.000.000 (contrato No. 006/19), respectivamente, comparten la misma dirección: carrera 12 No. 53-42 of. 804 Torre 3 (barrio residencial de la ciudad de Montería), según consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio. Esta situación a nuestro juicio nos parece irregular, dado que no es habitual que dos empresas compartan la misma ubicación y que ambas a la vez, sean contratistas de la entidad".

Anotan que, las explicaciones entregadas por la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Montería, no han logrado satisfacer los requerimientos planteados.

Finalmente, en el documento se solicita la intervención del ente de control fiscal, en el sentido de que se ejerza una auditoría rigurosa sobre toda la contratación de la entidad en los últimos cuatro años.

Por parte de la Contraloría General de la República, se informó a este medio que, en el mes de julio del presente año, se va auditar a la Cámara de Comercio de Montería. Sin embargo, ante la queja formulada, W Radio conoció una documentación que contiene 37 páginas, en las cuales el presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Félix Manzur, respondería a los cuestionamientos realizados a la contratación por parte de los delegados del Gobierno Nacional.

"Si bien el artículo 4 del Manual de Contratación señala que la selección de contratistas se hará por contratación directa, con o sin llamado de ofertas, dando cumplimiento a la ley 1727 de 2014 y al decreto reglamentario 2042 de 2014, la Cámara de Comercio de Montería, a pesar de regirse por el Derecho Privado, ejerce funciones administrativas y administra recursos públicos, por lo que a criterio de la Presidencia Ejecutiva, se han seleccionado contratistas que cumplen con los parámetros establecidos en dicho manual, para lo cual se han realizado publicaciones en la web de la entidad a pesar de que el manual no consagre dicha obligación", se señala en uno de los apartes de la documentación.

Referente a la contratación establecen que "es importante aclararles que esta Cámara de Comercio viene ejecutando sendas actividades en beneficio de los empresarios, las cuales han causado impacto a nivel regional, y que dada las buenas ejecutorias por esta administración y los particulares que se han vinculado, en las diferentes vigencias, la Junta Directiva ha programado ejecutar programas y proyectos de naturaleza similar, los cuales permiten acudir a contratistas cotidianos y habituales, cuyas calificaciones por el área de control interno y auditorías sobrepasa el 92% de satisfacción y cumplimiento, tal y como consta en los informes entregados a en sesiones ordinarias de Junta Directiva".

Cabe indicar que, la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería, la conforman el presidente de esta entidad, Félix Manzur, los elegidos por el comercio que son Jorge Doria Corrales, Álvaro Sepúlveda Salgado, Gloria Díaz Tapia y Mario Díaz Ibañez. Los designados por el Gobierno Nacional como se había expuesto anteriormente, son Jairo Díaz y Adriana Cote.