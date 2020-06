Personería de Montería cuestiona demora en actualización de estratificación socioeconómica

A través de un comunicado de prensa, el personero de Montería, Jorge Galofre, cuestionó las demoras en la actualización de estratificación socioeconómica del municipio.

Según el funcionario, hace más de tres años el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómico de Montería, viene liderando el proceso para dicha actualización. Sin embargo, los desacuerdos con algunas empresas de servicios públicos domiciliarios no han permitido que se cumpla el objetivo.

De acuerdo con lo expuesto, la actualización de la estratificación socioeconómica de Montería debe ser cofinanciada por el municipio y por las empresas prestadoras de servicios domiciliarios, pero el proceso se encuentra en mora porque algunas de estas empresas no han hecho sus respectivos aportes.

"Para el caso de Montería, las empresas Electricaribe y Veolia realizaron su respectivo concurso económico. Servigenerales no lo ha hecho, argumentando que no está de acuerdo con el monto asignado, para lo cual inició los respectivos trámites legales", se establece en la información suministrada por el personero.

Al tiempo sostiene que "en el caso de Surtigas, la empresa no ha pagado los aportes correspondientes y no ha manifestado el motivo por el cual no lo han realizado, ocasionando más demoras en un proceso de vital importancia para el desarrollo del municipio".

Finalmente, advierte que "se debe agilizar la actualización de la estratificación de Montería. Consideramos que la empresa Surtigas está incurriendo en una posible omisión de sus responsabilidades al no pagar de manera oportuna los aportes que le fueron asignados”.

Actualizar la estratificación socioeconómica de la ciudad es una necesidad inminente, con base a ésta debería orientarse la planeación de la inversión pública, el ordenamiento territorial, y el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, vías, salud, saneamiento, entre otros temas importantes para la ciudadanía.

