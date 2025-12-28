Colsubsidio anunció el cierre del servicio de dispensación de medicamentos para Nueva EPS

Imagen de referencia de medicamentos y logo de Colsubsidio. Fotos: Getty Images / X @Colsubsidio_Ofi

La decisión de Salud Colsubsidio de poner fin al servicio de entrega de medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS en sus puntos de atención responde a un ajuste en los acuerdos de prestación de servicios de salud.

A partir del 1 de enero de 2026, los afiliados de la Nueva EPS deberán buscar otros canales para la recepción de sus tratamientos.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, los usuarios de la Nueva EPS seguirán recibiendo sus medicamentos en las sedes de Salud Colsubsidio de manera habitual.

Sin embargo, es importante que los usuarios estén al tanto de que, después de esta fecha, el servicio cesará y la dispensación de medicamentos será gestionada directamente por la Nueva EPS.

La transición de la dispensación de medicamentos y la continuidad de los tratamientos serán responsabilidad de la Nueva EPS, que asignará nuevos gestores farmacéuticos para cada afiliado. De igual forma, los usuarios podrán obtener más información sobre el proceso a través de los canales de atención al cliente de la Nueva EPS.

Los afiliados deben estar atentos a cualquier cambio en los procedimientos y comunicarse directamente con la Nueva EPS para asegurar que la transición se realice sin inconvenientes.

