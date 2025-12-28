Vicepresidenta Francia Márquez se solidarizó con familias de víctimas del naufragio en el Pacífico

Tras el naufragio que se presentó en el Pacífico caucano que dejó cuatro muertos, entre ellos dos niños, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció al respecto.

La lancha siniestrada cubría la ruta entre Buenaventura y Timbiquí, donde una de las víctimas apenas tenía tres meses de nacida, y según las primeras informaciones, factores como el clima y las condiciones marítimas adversas habrían generado la tragedia, aunque no se descarta una falla mecánica.

“Expreso mis sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el trágico naufragio ocurrido en aguas del Pacífico, entre ellas dos menores de edad”, escribió Francia Márquez a través de su cuenta en la red social de X.

Y agregó: “En estos momentos de dolor, acompaño su duelo y el de los habitantes de Timbiquí y deseo que encuentren fortaleza y consuelo en el abrazo solidario de quienes comparten su pena”.

Las investigaciones sobre lo sucedido en el Pacífico del Cauca, apenas inician para esclarecer los hechos en torno a esta tragedia.

