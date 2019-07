Denuncian presunto caso de paseo de la muerte en Montería

Como Thais Milena Martínez Medina, de 17 años de edad, fue identificada la joven que habría sido víctima de negligencia médica en la ciudad de Montería, según denunciaron familiares.

Según lo conocido, la menor habría sufrido una fuerte descarga eléctrica cuando un cable energizado se desprendió de un poste y cayó a una represa donde la joven se encontraba bañando a unos caballos.

El hecho se habría registrado este 29 de julio en zona rural del municipio de San Pelayo.

Sobre el delicado caso, reaccionó el personero de Montería, Jorge Galofre, quien lamentó lo ocurrido y exigió una investigación del hecho para establecer responsabilidades.

“Un caso lamentable en situaciones como estas donde los pacientes no pueden ser atendidos a tiempo por las diferentes entidades de salud se mueran en los pasillos o en las urgencias de estas entidades prestadoras de salud”, precisa el personero.

Así mismo sostiene que “es una paciente que sale del municipio de San Pelayo, llega al hospital de la ciudad de Montería, y establecen que debe ser atendida en otro centro médico. La paciente es trasladada a la Clínica Fundación Amigos de la Salud, donde no le brindan atención según lo que nos informan los familiares porque no tenían convenio para atenderla. Posterior a eso, es enviada a la Clínica Montería, donde el celador y las personas que atienden cuando llegan estas ambulancias establecen que tampoco tenía convenio y no le ofrecen el servicio de salud. La paciente llega sin signos vitales a la Clínica Evaluamos o Clínica de la Esperanza”.

Finalmente, establece que correrá traslado de la situación a las autoridades competentes para que se adopten las respectivas medidas a las que haya lugar.

Al tiempo, agrega que “si bien lo consideran los familiares realizaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para establecer si ocurrió una omisión por parte de estas entidades prestadoras de salud”.

De acuerdo con lo establecido, la Personería de Montería, recibe entre dos y tres denuncias semanales por negligencia médica.