Deportista paralímpico tuvo que vender su prótesis para entrenar para juegos nacionales

Hace más de un año, Cristóbal Zamora, deportista paralímpico tuvo que vender su prótesis para comprarse su bicicleta y comenzar a entrenar para los juegos nacionales que serán en menos de 6 meses.

Contó que su prótesis costó 30 millones de pesos y tuvo que venderla en cuatro millones.

“A mí me tocó vender mi prótesis porque no tuve apoyo, me parece injusto que luego de tener una formación ya avanzada quieran venir con otro método de entrenamiento que no me siento con la capacidad, es injusto, ahora me muevo con muletas y otras herramientas”.

Hay otra preocupación y es que no se sabe cuáles son los entrenadores para su preparación física a seis meses del evento.

Cerca de nueve deportistas son los afectados y los que piden apoyo económico para los juegos nacionales.

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, dio a conocer que los deportistas paralímpicos sí tendrán apoyo total para el evento que se realizará en diciembre.