Desde Boyacá, camioneros denuncian que los están asaltando en el norte del país

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Héctor Alfonso Medrano, celebró el decreto por el cual se les exime vehículos de carga del cobro de peajes, pero esperan que en esta ocasión las concesiones viales cumplan con la orden presidencial.

“Desafortunadamente en un principio las concesiones no quisieron hacer caso a la palabra del presidente que había dicho que no se cobrará el peaje, y hasta ahora está tratando de cumplir el decreto, la mayoría de concesiones del país pareciera que mandarán más que el señor presidente, porque les interesa más el tema económico, y no miran las personas”, dijo.

Desde Duitama, Medrano dijo que otro problema que tienen los camioneros es el de los restaurantes y hoteles para poder alimentarse y descansar de manera digna.

“Llegamos a los pueblos y a los puertos y ningún hotel quiere trabajar. No tenemos dónde bañarnos y descansar mientras cargamos y recargamos, eso desanima al camionero”, dijo Medrano.

Con respecto a los restaurantes propuso: “nos dejan sentar en una mesa de un restaurante guardando las normas de salubridad como levantar la losa y lavarla con agua caliente y jabón. “Nos ha tocado comer en andenes, en la carrocería del vehículo, necesitamos que nos traten de manera digna”.

Denunció que en las regiones del norte del país la “gente está saliendo a mirar que carga llevan los vehículos, y si lleva alimentos inmediatamente se atraviesan y nos están robando la carga”.

Medrano insiste que desde luego la Policía están haciendo los controles, pero es imposible porque dicha situación está sucediendo en El Plato (Magdalena), cerca a Valledupar y en Bosconia.

Con respecto al panorama en Boyacá, el líder camionero dice que ha sido normal, pues es el transporte del hierro, cemento y carbón, como no es de primera necesidad, no lo están transportando.