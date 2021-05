Desmovilizados en el Eje Cafetero denuncian nuevos intentos de reclutamiento

En las últimas horas, W Radio recibió la denuncia de un hombre que se reintegró a la vida civil en el año 2005 luego de haber hecho parte del Bloque Mineros de las AUC en el departamento de Bolívar; él asegura que a pesar de dejar las armas y cambiarse de ciudad en varias oportunidades, ha sido encontrado por los encargados de reclutar a los excombatientes.

Como este hombre, son varios desmovilizados los que estarían siendo llamados por las Autodefensas Unidas de Colombia para integrar sus filas.

Según su relato, varios de los que eran sus compañeros en esa guerrilla también están siendo interceptados por hombres que les ofrecen dinero para que retomen las armas en diferentes departamentos del país.

"Lo que están es locos reclutando gente. Van a las obras de construcción, allá también hay un contacto, un llanero, dicen que él lo manda a uno para allá para los Llanos, le da los pasajes y gana millón y medio, millón ochocientos; entonces esto se está volteando porque la misma Fiscalía es la única que tiene la información", aseguró el hombre.

El hombre que denunció este caso asegura que debe haber alguien que está entregando la información de los desmovilizados porque le parece muy extraño que, luego de tantos años y después de cambiar de domicilio en varias ocasiones, los reclutadores tengan sus datos completos y actualizados.

"Yo por eso denuncio a la Fiscalía y dejo claro que si algo me pasa a mí hago responsable a la Fiscalía, ya yo hice la denuncia y no me han llamado ni me han prestado atención", dijo el hombre.

Es importante resaltar que en Risaralda viven cerca de 600 desmovilizados, por lo que piden que las autoridades investiguen sobre esta situación para evitar las amenazas que están recibiendo por diferentes grupos armados ilegales.