Don José dice: no hace mucho me dijo que al presidente Maduro se le acabo su reino.. Foto: La W

Dios me mandó a enviarle una carta a Juan Guaidó, dice campesino de Úmbita (Boyacá)

Por encargo del mismísimo Dios, José Edilberto Jiménez Romero, de 74 años de edad, decidió enviarle una carta al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. “Ánimo y hágale para delante; si usted cree en Dios, usted tiene el puesto tarde o temprano”.

Don José es oriundo de Umbita, (Boyacá) un municipio localizado a dos horas de Tunja, es agricultor y anda bien informado gracias a la radio porque no tiene televisor.

“Lo que escucho de allá (Venezuela), por ejemplo cuando las ayudas humanitarias no las dejó entrar el otro señor, entonces el otro señor es muy tenaz (SIC)”, dice el humilde agricultor que no le intimida caminar en la ciudad de Tunja vestido de botas pantaneras, poncho y su varita de Guayacán.

Justamente de la varita explica que es para defenderse “por ahí de los perros”, también le sirve para caminar en el campo, si el monte está resbaloso.

Al preguntarle, si sería capaz de pegarle con la varita al líder bolivariano, Nicolás Maduro, responde: “Dios mío, claro, ese señor es infiel, cuando Dios se las cobre temblará como un perro”.

Reza el rosario 25 veces por mes y lee la biblia tres horas y media a diario desde hace 11 años y cinco meses en sus tiempos libres.

Según don José enviudó hace 40 años, dice que Dios también le habló de Nicolás Maduro. “Él se me manifiesta. No hace mucho me dijo: “al presidente Maduro se le acabo su reino”.

Sus penitencias tienen un alcance mundial porque reza por la humanidad y por los animales. “Aquí en el campo por ejemplo maltratan a los animales, a mí me da mucho pesar porque a veces ni le dan pastos y agua, a los caballitos les pegan”.

Don José sonríe a pesar que le falta un diente, le gusta el deporte y es seguidor de Messi, sobre la derrota del Barcelona en La liga de Campeones dice: “Que tenga paciencia. Messi usted es un berraco”, suelta una estruendosa carcajada.

De la carta, don José, espera que a través de La W, Juan Guaidó la reciba y deja su número de celular para una respuesta pronta del líder opositor.