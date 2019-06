Docentes de Córdoba dieron ultimátum para el giro de los recursos de gratuidad

Hasta el 15 de junio del presente año, fue el ultimátum que dieron los maestros en Córdoba para que el Gobierno Nacional haga efectivo el envío de los recursos de gratuidad a más de 100 instituciones educativas que hoy estarían en jaque debido a las precarias condiciones en las cuales han venido funcionando.

El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Ermen Martínez, advierte que en caso de que no haya eco con el paro realizado este 5 de junio en el departamento, acudirán a extensas jornadas de cese de labores para ejercer mayor presión.

“Si a mitad de junio no hay recursos de gratuidad, téngalo por seguro y no es una amenaza, es el querer del magisterio para beneficiar a los estudiantes, estaríamos haciendo acciones mayores, parálisis de 48 horas. Le vamos a pedir la solidaridad a los municipios certificados en educación, Montería, Lorica y Sahagún para que todos nos solidaricemos con estas 184 instituciones educativas”, precisó el sindicalista.

La W conoció reacciones por parte de los rectores de los municipios no certificados como Eider Hernández, de la Institución Educativa José Antonio Galán de San Pelayo, quien describe el caos que a diario deben lidiar tanto docentes como estudiantes.

“Tenemos emergencia sanitaria porque no podemos hacerle aseos a los baños, tenemos emergencia en las aulas de clases porque no tenemos ventiladores para unas óptimas condiciones, a los docentes no le hemos entregado útiles escolares para que ellos desarrollen sus clases como marcadores, tizas y otros”, señala el rector.

Así mismo, los estudiantes también alzaron su voz de protesta al asegurar que permanentemente enfrentan serios riesgos en las aulas de clases.

“Hay muchos salones que tienen grietas y muchas veces hemos sufrido por miedo a que el techo se caiga. Tenemos seis sedes y en muchas los ventiladores no funcionan, las sillas están en mal estado y muchos estudiantes se han caído”, establece la estudiante Mariela Llorente del municipio de Planeta Rica.

Pese a lo establecido por el sector educativo, la secretaria de Educación de Córdoba, Paula Morales, manifiesta que el paro adelantado en los 27 municipios no certificados del departamento fue injustificado debido a que se habrían adelantado las respectivas gestiones para que en corto tiempo sean desembolsados los recursos requeridos por el magisterio.

“El magisterio del departamento de Córdoba conoce de primera mano que la Secretaría de Educación ha adelantado las gestiones necesarias ante el Ministerio de Educación Nacional para el giro de estos recursos de gratuidad educativa. Saben, porque en muchas reuniones les contábamos que estábamos adelantando visitas a Bogotá para ya concretar todos los giros a las cuentas maestras, tuvimos varias inconsistencias en el nuevo giro porque la modalidad de pago del magisterio cambió bastante. Sin embargo, esas inconsistencias al día de hoy están subsanadas”, anotó la funcionaria.

Durante este 5 de junio un total de 223 mil estudiantes estuvieron por fuera de las aulas de clases en Córdoba, debido a la jornada de paro de 24 horas convocada por Ademacor.